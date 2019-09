Gemeinsam unterwegs : Was Gruppenreisen Senioren bringen

Reisen ist schön, aber manchmal anstrengend – vor allem wenn im Alter die Kräfte nachlassen. Eine Gruppenreise reduziert den organisatorischen Aufwand, kann aber auch eine ganz schöne Umstellung sein.

Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck an vielen schönen Orten dieser Erde, sondern auch durch Zahlen belegt: Knapp 80 Prozent der 50- bis 69-Jährigen in Deutschland haben 2018 eine mindestens fünftägige Urlaubsreise unternommen, bei den über 70-Jährigen waren es noch knapp zwei Drittel, ergab die jüngste Reiseanalyse. Einmal im Jahr ermittelt die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) darin Reisevorlieben, -ziele und -motive.

Mehrwöchige Fernreisen sind ebenso dabei wie Kreuzfahrten, Wanderreisen oder Kurzurlaube in Deutschland. „Die Altersgruppe 50plus ist nicht nur groß, sondern auch sehr heterogen“, sagt die Soziologin Bente Grimm, die am Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) in Kiel die Reiseanalyse betreut.

Ein Aspekt allerdings rückt mit zunehmendem Alter in den Fokus, der jüngere Reisende kaum beschäftigt: Schaffe ich das alles noch? Wer hilft, wenn es mir nicht gut geht? Soll ich, statt allein zu verreisen, diesmal lieber in der Gruppe fahren? „Die über 70-Jährigen unternehmen häufiger Gruppenreisen“, bestätigt die Reiseforscherin. Im Vergleich mit den übrigen Reiseformen bleibe der Anteil mit sieben Prozent allerdings vergleichsweise klein. Nicht in der Reiseanalyse erfasst sind Tagesausflüge oder Kurztrips von wenigen Tagen. Wer in der Gruppe reise, habe vor allem drei Anliegen, sagt Bente Grimm: „Geborgenheit, Geselligkeit und Sicherheit.“ Das ist auch die Erfahrung von Holger Kähler. Seit 30 Jahren organisiert der Augsburger Reisen für Senioren. „Videlis“ heißt der gemeinnützige Verein, den er dafür gegründet hat. 82 Jahre sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schnitt alt. „Wir organisieren Reisen für Menschen, die sonst nicht mehr in den Urlaub fahren würden, sei es wegen körperlicher Einschränkungen, sei es, weil sie sich sonst unsicher oder allein fühlen“, sagt Kähler.