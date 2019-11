Die schönste Zeit des Jahres stimmungsvoll erleben. : An zauberhaften Orten auf das Fest warten

In Bernkastel-Kues befindet sich der vermutlich größte Adventskalender der Moselregion. Jeden Tag öffnet sich am historischen Fachwerkhaus ein Türchen. Foto: djd/Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues/Ketz

Für viele Menschen ist der Dezember der schönste Monat des Jahres. Sie freuen sich schon lange im Voraus auf die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte in den Innenstädten. Wir stellen einige Weihnachtsmärkte vor, die ein ganz besonderes Ausflugsziel darstellen.

Vier Beispiele für besondere Märkte in Deutschland und in Südtirol:

Braunschweig: Der Löwe im festlichen Lichterglanz

Vom 15. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich das Centro Oberhausen in eine stimmungsvolle Weihnachtswunderwelt, 350.000 LED-Leuchten tauchen das Freizeit- und Shoppingzentrum in ein festliches Licht. Gleich drei charmante und liebevoll gestaltete Weihnachtsmärkte erwarten Besucher mit Glühwein, Kunsthandwerk und Budenzauber. Dank der unterschiedlichen Themenwelten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Bergweihnachtsmarkt etwa steht für Almhüttengemütlichkeit und Après-Ski, während die Kinder sich auf der Kindermotorschlittenbahn und der Rodelrampe amüsieren. Ab dem 22. November gelten im Shoppingzentrum im Übrigen verlängerte Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr. Zusätzlich gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag am 15. Dezember von 13 bis 18 Uhr. Mehr Infos findet man unter www.centro.de.

Zauberhafter Budenzauber in der mittelalterlichen Altstadt erwartet Gäste vom 22. November bis 22. Dezember in Bernkastel-Kues. Attraktionen wie Fackelschwimmen und Feuerwerk gehören traditionell ebenso dazu wie Riesling-Glühwein, Nikolauswanderung und der „größte Adventskalender der Region“. Jeden Tag öffnet sich am historischen Fachwerkhaus der Adler-Apotheke ein Türchen, ergänzt von einer künstlerischen Darbietung. Im benachbarten Traben-Trarbach erleben Besucher vom 22. November bis 1. Januar unter anderem an den Wochenenden eine unterirdische Weihnachtswelt hinter Kellertüren – mit stimmungsvoll-mystischem Ambiente, kulinarischen Spezialitäten und einem vielfältigen Rahmenprogramm wie Figurentheater, Kellerführungen und Schlittschuhlaufen.