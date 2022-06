Tieren, Pflanzen und Antikes : Welche exotischen Reise-Souvenirs teuer werden können

Düsseldorf Eine Pflanze oder Frucht von der Fernreise mitbringen? Oder doch lieber Muscheln und Schneckenhäuschen? Wer plant Andenken aus dem Urlaub mitzubringen, sollte sich mit den Einfuhrbestimmungen beschäftigen. Andernfalls kann es bei der Ankunft am Flughafen zu Problemen kommen.

Manche Pflanzen- oder Tierpräparate sind geschützt und dürfen deshalb auf keinen Fall aus ihrem Herkunftsland ausgeführt werden. Von Urlaubsreisen außerhalb der EU vermeintlich harmlose Souvenirs wie Pflanzen, Früchte und Samen mitzubringen, kann Reisenden also im Zweifelsfall mehr Probleme als Freude bringen. Dies ist nicht immer erlaubt und kann schnell teuer werden, teilt der Pflanzenschutzdienst beim Gießener Regierungspräsidium mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen am Frankfurter Flughafen entsprechende Kontrollen durch.

Um Geldbußen und die Vernichtung mitgebrachter Pflanzen zu vermeiden, sollten Reisende sich genau über die Einfuhrbestimmungen informieren. Denn für die Einfuhr vieler Pflanzen und Pflanzenteile gibt es nämlich Vorschriften, was den Import von Schädlingen oder Pflanzenkrankheiten verhindern soll. In einer einzelnen Frucht können etwa mehrere Dutzend Fruchtfliegen oder Larven stecken, die sich dann weiterverbreiten können. Dies könnte verheerende Folgen für Umwelt und Landwirtschaft haben.

Dass exotische Tiere wie zum Beispiel in Glasflaschen eingelegte Kobras und lebende Schildkröten oder auch Kosmetika wie Rheumapflaster aus Tigerknochen nicht durch den Zoll kommen, sollte eigentlich schon vorher klar sein. Dass aber auch Muscheln, Korallen oder Schneckenhäuser Probleme am Zoll bereiten können, wissen die wenigsten. Denn sollte es sich bei dem eingeführten Tier um eine geschützte Art handeln, so drohen hohe Bußgelder oder sogar eine strafrechtliche Verfolgung. Dies gilt im Übrigen sogar für Sand, wenn dieser beispielsweise in einem Naturschutzgebiet liegt. Eine genaue Liste der unter Artenschutz stehenden Tiere und Pflanzen weltweit gibt es auf der Webseite artenschutz-online.de der deutschen Zollverwaltung und des Bundesamts für Naturschutz (BfN).