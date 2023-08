Tiere, Pflanzen und Antikes Welche exotischen Reise-Souvenirs teuer werden können

Dass exotische Tiere wie zum Beispiel in Glasflaschen eingelegte Kobras und lebende Schildkröten oder auch Kosmetika wie Rheumapflaster aus Tigerknochen nicht durch den Zoll kommen, sollte eigentlich schon vorher klar sein. Dass aber auch Muscheln, Korallen oder Schneckenhäuser Probleme am Zoll bereiten können, wissen die wenigsten. Denn sollte es sich bei dem eingeführten Tier um eine geschützte Art handeln, so drohen hohe Bußgelder oder sogar eine strafrechtliche Verfolgung. Dies gilt im Übrigen sogar für Sand, wenn dieser beispielsweise in einem Naturschutzgebiet liegt. Eine genaue Liste der unter Artenschutz stehenden Tiere und Pflanzen weltweit gibt es auf der Webseite artenschutz-online.de der deutschen Zollverwaltung und des Bundesamts für Naturschutz (BfN).