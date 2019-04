Fragen und Antworten : Das steht Passagieren bei Flugausfällen und Verspätungen zu

Berlin Immer öfter kommt es an Flughäfen zu Verzögerungen, Verspätungen und Ausfällen. Dann sollten Urlauber ihre Rechte kennen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die Fluggastkontrolle ist Sache der Bundespolizei und wird nicht von den Airlines verantwortet. Manchmal dauert die Kontrolle etwa wegen Personalmangels extrem lang. Das Amtsgericht Erding hat hier einmal in einem Einzelfall entschieden, dass der Flughafen anteilig für Mehr- und Umbuchungskosten aufkommen musste (Az.: 8 C 1143/16). Auch den Fluggast traf hier jedoch eine Mitschuld: Er hätte sich in der Warteschlange aktiv nach vorne begeben müssen. Dieser Einzelfall ist aber nicht unbedingt übertragbar - es kommt immer sehr auf die konkrete Situation vor Ort am Reisetag an.