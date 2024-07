Ratgeber Wie der Familienurlaub mit Hund gelingt

Auf jeden Fall kann sollten Hundehalter ihren Vierbeiner schon vor dem Urlaub an einen Maulkorb gewöhnen, sagt Wolf. In vielen Gegenden ist der bei Bus-, Bahn- oder Bergbahnfahrten für Vierbeiner Pflicht. Ohne diese Vorbereitung stelle das für Hund wie Mensch eine ungewohnte - und oft wenig entspannte - Situation dar. Damit der Hund sich in fremder Umgebung wohlfühlt, sollte der Vierbeiner vorher auch mal mit zu Freunden oder ins Restaurant genommen werden. Wenn er dies nicht kenne, werde er solche Situationen auch im Urlaub nicht entspannt erleben.