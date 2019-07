Begegnung mit giftigen Tieren : Das sollen Sie beachten, wenn im Urlaub Skorpion und Qualle „Hallo“ sagen

Skorpione sind wegen ihres Giftstachels sehr gefürchtet. Foto: Shutterstock/Dan Shachar

Düsseldorf Wie reagiert man richtig, wenn eine Qualle die Haut streift? Wie versorgt man einen Spinnenbiss richtig und wie gefährlich ist ein Skorpionstich? Wir haben Experten gefragt.

Man muss nicht auf Safari durch Afrika reisen oder die Sahara durchqueren, um auf giftige Tiere zu stoßen. Auch beim Strandurlaub an der Nordsee oder bei der Familienreise in den Mittelmeerraum, trifft man auf Tiere, mit denen der direkte Kontakt schmerzhafte oder - vor allem für Kinder - gefährliche Folgen haben kann. Toxikologe Dietrich Mebs von der Deutschen Gesellschaft für Reisemedizin und Tomas Jelinek, Leiter des Centrums für Reisemedizin in Düsseldorf erklären, welche Tiere an Land und zu Wasser unangenehm werden können und wie man im Notfall richtig handelt.

Quallen: „Die meisten Verletzungen im Urlaub entstehen durch Quallenkontakt“, sagt Toxikologe Dietrich Mebs. Zwar seien die Arten, die in Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer durch die Strömung in Küstennähe treiben nicht wirklich gefährlich, doch ist der Kontakt mit ihren Tentakeln sehr schmerzhaft. Denn auf den meterlangen Fangarmen sitzen mit Gift gefüllte Nesselkapseln. Beim Beutefang oder um sich zu verteidigen setzen Quallen auf einen Schlag hunderte dieser Kapseln frei. Bei Kontakt schießt der giftige Inhalt explosionsartig in die Haut. Selbst bei an Land gespülten, toten Quallen können die giftigen Nesselkapseln noch mehrere Tage aktiv sein und sollten darum nicht berührt werden.

„Viele Ertrinkunfälle im Meer sind womöglich auf Quallenkontakt zurückzuführen“, sagt Jelinek. Gefährlich sei nicht die Qualle, sondern die Panik, die eine solch schmerzhafte Begegnung im offenen Meer auslöse. „Die Betroffenen werden hektisch, atmen Wasser ein und ertrinken“, sagt Reisemediziner Tomas Jelinek.

Sorge bereitet den Experten, dass durch den Klimawandel auf Mallorca - und laut Mebs auch in Frankreich - Quallenarten gesichtet werden, deren Gift lebensgefährlich sein kann. Zu ihnen zählt die eigentlich in tropischen und subtropischen Gewässern beheimatete Portugiesische Galeere. Bereits im Jahr 2018 wurden auf Mallorca wegen ihres unerwarteten Vorkommens Strandabschnitte gesperrt. Im Süden der Insel gab es im Mai 2019 erneut Quallen-Alarm. Eine Touristin entdeckte eines der hochgiftigen Exemplare am Strand von Colònia de Sant Jordi.

Ihre Tentakeln können bis zu 50 Meter lang werden. Bei Berührung, kommt es zu Schmerzen, die an einen Peitschenhieb erinnern. Erreicht das Nesselgift die Lymphknoten kann sich der Schmerz nochmals verstärken. Bei Allergikern oder immungeschwächten Menschen kann das abgegebene Nesselgift einen allergischen Schock auslösen und im Extremfall tödlich enden.

Erste-Hilfe: Am besten spült man die betroffenen Hautareale gleich mit Essig ab oder benutzt Rasierschaum, den man mit einem Gegenstand von der Haut abschabt. So entfernt man die noch nicht entladenen Giftzellen. Alternativ sollte man im flachen Wasser die Haut mit Salzwasser abspülen oder zur Not Sand darauf streuen und diesen mit einem Gegenstand abschaben. „Auf keinen Fall ist es ratsam, die betroffenen Stellen mit Süßwasser abzuspülen“, sagt Jelinek. Ebenso sollte das Abrubbeln der Haut mit einem Handtuch vermieden werden. Beides führt zum Platzen der bis dahin nicht entladenen Nesselzellen.

Petermännchen: Zu den wenigen Giftfischen in europäischen Meeren zählen die Petermännchen. Diese können einem im Küstenbereich des östlichen Atlantiks, in der Nordsee und im Mittelmeer begegnen. Sie halten sich in seichtem Wasser auf und sind dort in Bodennähe zu finden. „Petermännchen werden gerne übersehen, weil sie bewegungslos auf dem Grund liegen“, sagt Jelinek. Tritt man versehentlich darauf, bohren sich Giftstacheln auf ihrem Rücken durch die Haut. Das so injizierte Nervengift führt zu einer Schwellung und Rötung der Haut. Manchmal zeigt sich die Wundregion für einige Zeit taub und gefühllos. Der durch das Gift entstehende Nervenschmerz kann laut Jelinek über mehrere Wochen andauern. Beste Vorsorge: Das Tragen von Wasserschuhen.

Erste Hilfe: „Wichtig ist, möglichst bald die Giftstacheln zu entfernen und die Wunde zu desinfizieren“, sagt Jeliknek. Kommen Kinder mit den Giftfischen in Berührung, rät Mebs einen Arzt aufzusuchen.

Muränen: Diese Fische leben in Felsspalten, aus denen sie unerwartet herausschießen und zubeißen. Zwar sind die Fische nicht giftig, doch ist eine solche Begegnung für die Betroffenen oft ein traumatisches Erlebnis. Weiteres Problem: „Muränen haben eine exotische Bakterienbesiedelung im Maul“, sagt Reisemediziner Jelinek. Aus diesem Grund infizierten sich die Wunden oft.

Erste Hilfe: Darum rät er, die Wundstellen gut und mehrfach auszuspülen und einem Arzt zu zeigen. Oftmals sei die Gabe eines Antibiotikums nötig.

Seeigel: Die stacheligen Uferbewohner sind in manchen Mittelmeergebieten zur wahren Plage geworden. Ihre Stacheln durchdringen spielend leicht unsere Haut, brechen dann jedoch ab. Dabei bleiben meist nur die Spitzen stecken. Die sind nach Angabe der Experten schwer zu entfernen und können schmerzhafte Entzündungen auslösen. Vorbeugend empfiehlt sich darum das Tragen von Wasserschuhen.

Erste Hilfe: Die Stacheln möglichst mit einer Pinzette entfernen und die betroffenen Stellen desinfizieren. Auf keinen Fall sollte man durch Drücken versuchen, Stachelreste aus der Haut zu befördern. Meist dringen sie dadurch nur tiefer ein, verkapseln sich und bilden Knoten. In solchen Fällen hilft nur ein kleiner chirurgischer Eingriff an der Haut.

Skorpione: Ein verschwitztes T-Shirt kann auf einen Skorpion ebenso magische Anziehungskraft haben, wie ein paar dunkle Schuhe. Denn die Tiere mit dem Giftstachel am Schwanzende leben in finsteren Felsspalten, hinter Baumrinden oder im Sand und nehmen menschlichen Schweiß als anziehend wahr, sagt Mebs. Da sie in Deutschland fremd sind, reagieren viele schreckhaft auf versehentlich nach Deutschland importierte Skorpione. „Ganze Hotels werden wegen eines auf der Herrentoilette entdeckten Tieres evakuiert. In Frankfurt musste die Feuerwehr ausrücken, weil ein Exemplar aus einem Koffer krabbelte“, erzählt der Toxikologe. Dabei seien Skorpione nicht angriffslustig, sondern versuchten zu fliehen. Dementsprechend setzen sie ihren giftigen Stachel nur dann ein, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen.

Giftige Skorpione gibt es nach Informationen der Giftnotrufzentrale lediglich in Mexiko, Brasilien, Algerien, Tunesien oder Marokko. Ein Stich der in Europa beheimateten Exemplare ist laut der Experten mit einem Wespenstich vergleichbar - also schmerzhaft aber ungefährlich. Es kann zu einer Rötung kommen, seltener zu Bläschenbildung und einem Taubheitsgefühl. Betroffene - vor allem Kinder – reagieren nach Auskunft der Giftnotrufzentrale manchmal mit allgemeinen Krankheitsanzeichen wie Übelkeit, Bauchkrämpfe und Erbrechen. Auch Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche sind möglich. Letzteres deutet auf akute Kreislaufprobleme hin und sollte sofort ärztlich behandelt werden.

Die Giftigkeit eines Tieres lässt sich laut Jelinek mit folgender Faustformel bestimmen: Je größer die Scheren sind, desto weniger giftig ist der Skorpion.

Erste Hilfe: Es ist sinnvoll, beruhigend auf den Betroffenen einzuwirken und die Einstichstelle zu kühlen. Ein Schmerzmittel hilft über die akute Schmerzphase hinweg. Die Mediziner raten vor allem bei Kindern auf Kreislaufprobleme zu achten und dann einen Arzt aufzusuchen.

Um erst gar nicht in Kontakt mit den Tieren zu kommen, empfiehlt es sich, stets im Dunkeln mit der Taschenlampe den Weg auszuleuchten und nicht barfuß zu laufen. Vorbeugend empfiehlt sich zudem Schlafplätze vor dem Schlafengehen zu untersuchen und Schuhe vor dem Anziehen auszuschütteln.

Spinnen: Urlaubsbekanntschaften, die laut Reisemediziner ebenfalls oft unangenehm enden, sind solche mit Spinnen. Vor allem in Südeuropa lauert an dunklen, feuchten Orten wie Duschanlagen auf Campigplätzen oder Toilettenanlagen, diese Gefahr. „Speispinnen sind die in Mitteleuropa häufigste Art“, sagt Jelinek. Diese Spinnenart besitzt einen vier bis sechs Millimeter großen Körper, dünne, gelb-braun geringelte Beine und sechs Augen. Sie hält sich gerne versteckt an dunklen Toilettenrändern auf. Aus ihrem Versteck heraus zeigt sie sich angriffslustig, beißt furchtlos zu und injiziert so ihr Gift.

Foto: CC BY-SA 2.5 / Kulac 6 Bilder Das sind die häufigsten Spinnen in Deutschland.

„Meist bemerken die Betroffenen den Biss nicht“, sagt Jelinek. Erst später brennt die Stelle und schmerzt. Das Gift sorgt dafür, dass sich das Gewebe an dieser Stelle zersetzt. Es bildet sich eine wässrige Blase. Besonders bei Kindern kann der Biss zu Kreislaufproblemen führen. Kommt es zu solchen oder anderen Symptomen, sollte man den Betroffenen unbedingt ärztlich behandeln lassen.

Erste Hilfe: Der Einsatz von Salben mit Hydrocortison kann erste Beschwerden lindern. Oft bleibt jedoch über Monate eine verfärbte Stelle auf der Haut zurück.

Schlangen: Schlangen zählen für die meisten zu den Gifttieren schlechthin. Das Risiko im europäischen Raum von einer Giftschlange gebissen zu werden, ist jedoch gering. Lediglich die nicht aggressive, aber giftige Kreuzotter ist hier zu erwarten. Beißt sie zu, treten Symptome wie Schmerzen, Schwellung sowie eine blau-rötliche Verfärbung auf. In schweren Fällen kann ein solcher Biss zu Übelkeit, niedrigem Blutdruck und Atembeschwerden sowie Schwindel führen. Wirklich gefährlich könne der Biss der Kreuzotter laut der Experten jedoch nur für Kinder, Kranke und alte Menschen werden.