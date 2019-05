Kaffee&Kuchen Statt mit viel Aufwand zu Hause einen Kuchen zu backen, sollten Sie Ihre Mutter am Sonntag in einem Café verwöhnen lassen. „Kaffee und Kuchen“ heißt so beispielsweise ein süßes Café in Köln – neben täglich hausgemachten Kuchen gibt es dort auch herzhafte Leckereien.