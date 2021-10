Kolmanskop in Namibia, Südafrika

Kolmanskop ist eine verlassene Wüstenstadt in Südafrika. Hier lebten vor allem Minenarbeiter, die durch die nahegelegenen Diamantenminen reich wurden. Schon bald darauf kamen deutsche Siedler in die Stadt und errichteten einen Tanzsaal, eine Schule und ein Hospital im europäischen Stil. Nachdem die Minen in den 1950er Jahren erschöpft waren, verließen die Bewohner nach und nach die Stadt. Um die alte Stadt zu sehen, braucht man eine gesonderte Genehmigung.



Foto: CC BY coda 2