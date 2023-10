Gefährliche Meerestiere Diese 10 Hai-Arten greifen Menschen an

Weißer Hai

Der Weiße Hai gehört mit einer durchschnittlichen Länge von etwa vier bis fünf Metern und einer geschätzten Höchstlänge von fast acht Metern zu den größten Hai-Arten. Er ist weltweit in fast allen Ozeanen verbreitet. Am häufigsten wird die Art in küstennahen Gewässern im westlichen Nordatlantik, dem Mittelmeer, vor den Südküsten Afrikas und Australiens sowie im östlichen Nordpazifik gesichtet.