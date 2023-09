Verbrauchertipps Wann Sie am besten Ihre Flugtickets buchen sollten

Demnach sei der Sonntag der beste Wochentag für die Buchung internationaler Flüge mit Abflugort in Deutschland: Im Vergleich zu den anderen Wochentagen sind hier im Schnitt die meisten Ersparnisse drin. Konkret waren die Flugpreise am Sonntag im Vergleich zu Buchungen am Freitag oder Donnerstag durchschnittlich um 20 Prozent geringer.