Ab in den Urlaub Was Sie für eine Flugreise mit Kleinkind wissen sollten

Ein richtiger Kindersitz ist ein Muss, sagt Martin Sperber, Luftfahrtexperte beim Tüv Rheinland. Der Loop-Belt, den Eltern als Ergänzung für ihren eigenen Gurt bei Kindern unter zwei Jahren bekommen, ist seiner Ansicht nach eher ein Sicherheitsrisiko als eine Hilfe. "Ein Gurt kann nur gut schützen, wenn er auf der knöchernen Struktur sitzt", sagt Sperber. Doch die haben Kinder in diesem Alter noch nicht, daher würde der Gurt bei einer Notlandung in die Weichteile schneiden. "Das kann schwere Verletzungen und innere Blutungen zur Folge haben", warnt der Fachmann. Eltern sollten daher Sitzschalen oder Kindersitze mit ins Flugzeug nehmen, mit denen sie ihre Kinder auch im Auto transportieren. "For use in aircraft" steht auf Modellen, die mit den Sesseln kompatibel sind.

Viele Fluggesellschaften haben auf ihrer Webseite eine Liste der Sitze, die sie in ihren Maschinen akzeptieren. "Vor dem Flug sollte man mit der Airline abklären, ob und wo man den Sitz aufstellen darf", sagt Sperber. Denn nach europäischem Recht muss ein Kind bis zu zwei Jahren zwar angeschnallt sein - aber die Airlines stellen in der Regel nur den Loop-Belt zur Verfügung. "Solange die Kinder in die Sitzschalen passen, sollten sie darin angeschnallt sein", betont Sperber. Mit etwa 15 Monaten werden die Kinder zu groß für die Schalen, dann kommen normale Autositze zum Einsatz. Fest in ihren Sitzen sollten die Kinder immer sein, wenn die Anschnallzeichen leuchten. Und die Eltern sollten, wenn das Flugzeug beschleunigt, den Gurt nochmals nachziehen. "Denn nur ein festsitzender Gurt schützt gut", sagt Sperber. Wenn die Kinder 1,25 Meter Körpergröße erreichen, könnten sie ohne Kindersitz fliegen.