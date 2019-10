Kolumbien : Für Kaffeeliebhaber und Naturfreunde

Für eine Handvoll Kaffee: Wo der Kaffee herkommt, der hierzulande auf dem Frühstückstisch serviert wird, erfahren Kaffeeliebhaber in Kolumbien hautnah. Foto: Martin Höcker

Das südamerikanische Land war für Urlauber wegen des Bürgerkrieges lange Zeit sehr gefährlich. Nun haben sich die Kaffeebauern in Kolumbien mit dem Tourismus ein zweites Standbein geschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Höcker

Kaffeebauer Rodrigo Moreno aus Agualinda im Norden Kolumbiens ist sehr zufrieden: Mit beachtlichem Tempo streift er die Kaffeekirschen in den gelben Plastikbottich, den er sich umgebunden hat. Die Ernte erstreckt sich über mehrere Wochen. Im November und Dezember 2018 hat es genügend geregnet und die reifen Kaffeekirschen haben ein sattes dunkles Rot angenommen. Nachdem sie in mühevoller Handarbeit vom Strauch gepflückt sind, werden sie in Säcken auf Maultieren über steile Pfade zur Finca von Rodrigo und Lebensgefährtin Jhemmy transportiert. Der Verkauf des Rohkaffees an eine Kooperative in der Küstenstadt Santa Marta ermöglicht den beiden ein gutes Auskommen.

Doch seit diesem Jahr haben die beiden ein neues finanzielles Standbein entdeckt: sie möchten Touristen die Schönheiten der Sierra Nevada zeigen, ihnen auf geführten Wanderungen die einzigartige Flora und Fauna im höchsten Küstengebirge der Welt und natürlich auch die Produktion des Kaffees nahebringen: „Bei uns können die Gäste die Kaffeeernte erleben – auch mithelfen und so erfahren, wie mühsam es ist, den Kaffee zu pflücken, den sie zu Hause trinken.“

Info Kolumbien Hin- und Rückflüge nach Bogotá gibt es von Frankfurt aus mit Lufthansa ab etwa 800 Euro, dann Weiterflug mit Viva Air, LATAM oder Avianca ab etwa 60 Euro. Reisezeit Kolumbien liegt in der Nähe des Äquators, deshalb schwankt die Temperatur über das Jahr nur sehr wenig. Die beste Reisezeit für Santa Marta: Dezember bis April. Unterkunft In Santa Marta gibt es ein breites Hotel-Angebot in allen Preislagen. Klein aber empfehlenswert ist Hotel Callesantodomingo: ab 30 Euro pro Nacht. (www.callesantodomingo.cohotel.site) Die „Casasviejas“ in der Nähe der Kaffee-Finca „Victoria“ kosten ab 11 Euro im Mehrbettzimmer. Die Lodge sollte rechtzeitig gebucht werden, da sie sehr gefragt ist. (www.casasviejasminca.com) Die Ferienwohnung in Agualinda von Rodrigo Moreno und Jhemmy Schoonewolff kann über die Kaffeekooperative Red Ecolsierra gebucht werden, die auch den Transport dorthin organisieren kann, Preis: 12,50 Euro pro Person und Nacht. www.ecolsierra.com

Freilich soll für die Touristen der Spaß im Vordergrund stehen. Kleine Pfade schlängeln sich in Serpentinen die steilen Hänge entlang in die immergrüne Gebirgslandschaft, ein Wasserfall lädt zum Baden ein. Für Gäste haben Rodriguo und Jhemmy auf dem Dach der Finca eine kleine Ferienwohnung mit zwei Zimmern errichtet. Die Idee des Kaffeetourismus ist in Kolumbien nicht neu. In der sogenannten Kaffeezone, einem Gebiet im Zentrum Kolumbiens nahe der Kleinstadt Armenia, wird diese Form von Fremdenverkehr schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich praktiziert.

Im Gegensatz hierzu war die Sierra Nevada für Fremde wie Einheimische lange Zeit äußerst gefährlich. Hier hatten Guerilla und Paramilitärs während des Bürgerkriegs ihr Rückzugsgebiet. Entführungen von Touristen waren nicht selten. Doch nach dem Ende des Konflikts hat sich die Sicherheitslage entscheidend gebessert. Die Sierra kann problemlos bereist werden und hat paradoxerweise vom Bürgerkrieg sogar profitiert: die Natur ist weitgehend unangetastet geblieben.

Der Tourismus in Kolumbien hat in den vergangenen Jahren allgemein stark zugenommen, doch gerade die pulsierende Küstenstadt Santa Marta am Fuße der Sierra Nevada erlebt zurzeit einen regelrechten Fremdenboom. In der knapp 500.000 Einwohner zählenden Stadt hat die Kaffeekooperative Red Ecolsierra ihren Sitz. Geschäftsführer Victor Enrique Cordero Ardila ist vom Kaffeetourismus begeistert: „Wir haben hier etwas, was die anderen Kaffeeregionen in Kolumbien nicht haben: Gebirge und Meer. Wer möchte, kann an einem Tag am Strand liegen und am nächsten einen Ausflug in das höchste Küstengebirge der Welt unternehmen. Das ist wirklich einmalig.“ Die Kaffeekooperative unterstützt das Tourismusprojekt von Rodrigo und Jhemmy und ermuntert andere Mitglieder, ebenfalls ihre Fincas zu öffnen.

Diesen Schritt hat die Finca Victoria schon vor einigen Jahren gewagt und sich inzwischen zu der Attraktion für Kaffeeliebhaber in der Sierra schlechthin entwickelt. Hier kann der Besucher die Geschichte des Kaffeeanbaus in einer Art Freilichtmuseum erleben. Die Farm wurde 1892 von englischen Ingenieuren, die für den Eisenbahnbau ins Land kamen, errichtet und ist seit 1950 im Besitz der deutschen Familie Weber. Claudia Weber betreibt das Anwesen seit 2002 in zweiter Generation. Durchschnittlich 80 Besucher kommen täglich, um diesen einzigartigen Ort zu besuchen.

Auf Maultieren gelangen die Kaffeekirschen in Säcken zur Finca von Rodrigo Moreno. Foto: Martin Höcker