„Punctuality League“-Report 2019: Das sind die pünktlichsten Fluglinien der Welt

Passagiere gehen an Bord eines Flugzeuges (Symbolbild).

Düsseldorf Welche Fluglinien fliegen eigentlich besonders pünktlich? Und an welchem Flughafen klappt es mit der Abfertigung meistens rechtzeitig? Diese Fragen beantwortet die Pünktlichkeitsstudie des britischen Unternehmens Official Airline Guide.

Nervös am Gate sitzen und darauf warten, dass der Flieger endlich geht - eine Situation, die niemand gerne hat, egal, ob es in den Urlaub oder auf Geschäftsreise geht. Aber bei welchen Airlines kann man sich einigermaßen auf Pünktlichkeit verlassen? Dieser Frage ging das britische Unternehmen Official Airline Guide (OAG) nach und hat 58 Millionen Flugdaten für das Jahr 2018 analysiert. Als pünktlich wird nach den Richtlinien von OAg ein Flug definiert, der weniger als 15 Minuten verspätet ankommt.