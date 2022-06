Busreisen : Ab in den Bus: Die Reiselust ist zurück

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Auch Busreisen stehen 2022 wieder Hoch im Kurs, in der Branche atmet man erleichtert auf.

Im Trend liegen Städtereisen , besonders Paris ist stark gefragt. „Wir verspüren ein aufgestautes Bedürfnis bei den Urlaubern, endlich wieder ganz entspannt eine Großstadt zu bereisen“, weiß Hafermann. „Großer Nachfrage erfreuen sich auch Busreisen in Verbindung mit Events.“ Die Bregenzer Festspiele sind dabei ebenso ein Publikumsmagnet wie die Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie , die sich per Busreise bequem mit einem Städtetrip in die Hansestadt verbinden lassen. In Zeiten der Pandemie haben sich zudem viele Menschen vermehrt dem Wandern oder Radfahren zugewandt. Diese Interessen möchten sie jetzt mit einer Busreise verbinden. „Aktivurlaub in landschaftlich reizvollen Regionen wie dem Gardasee oder der Ostseeküste wird häufig gebucht“, erklärt der Experte. „Vor Ort haben die Gäste die Wahl zwischen sportlichen Aktivitäten oder bequemen Ausflügen mit dem Bus, sodass jeder auf seine Kosten kommt.“ Der Altersdurchschnitt sei auch gesunken. Insbesondere bei Städtereisen sind jüngere Reisende an Bord, die auf ihre Klimabilanz schauen und möglichst nachhaltig reisen möchten.

Während der Pandemie hat sich das Reisen verändert, doch auch in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder neue Entwicklungen. Hafermann Reisen begeht in diesem Jahr das 111-jährige Bestehen und war damit von Anfang an dabei. Alles begann mit einer Pferdedroschke und Gästetransporten innerhalb der Stadt Witten. 1926 wurde der erste große Reisebus angeschafft, um Ausflügler zur Freilichtbühne auf dem Hohenstein zu bringen. „In den 1930er-Jahren fuhr mein Großvater nach Berlin, Dresden und Paris“, erzählt Meinhold Hafermann. „Der echte Tourismus begann mit dem Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit. Man reiste in die Alpen, dann an die italienische Riviera und nach Spanien.“ Mit der Eröffnung der Autobahn nach Paris in den 1970er-Jahren waren erstmals sogar Tagestouren in die französische Hauptstadt möglich. Es folgten Rund- und Studienreisen, später kamen Musical-Fahrten hinzu.