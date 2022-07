Brückentage 2023 : Wie Sie 2023 aus Ihren Urlaubstagen am meisten rausholen

Düsseldorf Frühzeitige Planung kann 2023 mehr Urlaub bringen – worauf dabei zu achten ist und wann es sich lohnt, Urlaubswünsche zu äußern. Wir verraten es.

Das Jahr 2023 und seine Brückentage im Überblick:

Ostern: Nach zwölf Kalenderwochen ohne Feiertag kommt am 7. April der Karfreitag . Zusammen mit dem Ostermontag am 10. April und dem Einsatz von acht Urlaubstagen (3. bis 6. April und 11. bis 14. April) können Arbeitnehmer auf insgesamt 16 freie Tage kommen.

Himmelfahrt: Auch Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter Feiertag und fällt auf Donnerstag, 18. Mai 2023. Wer sich also den 19. Mai frei nimmt, kann auf vier freie Tage am Stück kommen. Doch Arbeitnehmern sei geraten, hier schnell zu sein. Denn der Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende gehört bundesweit zu den beliebtesten.

Pfingsten: Nur kurz nach Himmelfahrt folgt gleich Pfingstsonntag am 28. Mai und Pfingstmontag am 29. Mai. Kombiniert man Pfingsten mit Christi Himmelfahrt, gibt es mit sechs Urlaubstagen ganze zwölf freie Tage. Beantragen Sie hierfür Urlaub vom 22. Mai bis 26. Mai und am 19. Mai. Ohne den Brückentag an Christi Himmelfahrt ist es alternativ mit fünf Urlaubstagen möglich, zehn Tage frei zu bekommen.