Brückentage 2022 : Wie Sie 2022 aus Ihren Urlaubstagen am meisten rausholen

Wie Sie 2022 aus Ihren Urlaubstagen am meisten rausholen

Düsseldorf Frühzeitige Planung kann 2022 mehr Urlaub bringen – worauf dabei zu achten ist und wann es sich lohnt, Urlaubswünsche zu äußern. Wir verraten es.

Für Arbeitnehmer wird es - wie schon in diesem Jahr - auch im nächsten nicht schöner mit den Feiertagen. Erneut fallen viele Feiertage auf ein Wochenende. Das war schon im vergangenen Jahr so, da das Wochenende ja klassisch zwei Tage zählt. Der Tag der Arbeit, der erste Weihnachtsfeiertag und auch Neujahr 2023 sind an einem Samstag oder Sonntag und damit ohnehin frei.