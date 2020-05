9. Rente im Ausland beziehen

Wer als Rentner unter Palmen liegen will, muss sich keine Sorgen um sein Geld machen. Die Rente wird auch im Ausland gezahlt. Im EU-Ausland gibt es dabei keine Abstriche. Auch mit anderen Ländern hat Deutschland Sozialversicherungsabkommen. Wer als Rentner in solche Länder zieht, bekommt in der Regel seine Rente ohne Abstriche. Wer sich nicht sicher ist, kann bei der Rentenversicherung nachfragen.