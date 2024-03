„Time Out“-Ranking Das sind die 15 coolsten Straßen der Welt

Die coolste Straße der Welt befindet sich 2024 in Australien. Melbourne ist ein Sammelsurium an coolen Straßen und nicht selten taucht eine dieser ikonischen Straßen der australischen Metropole in dem alljährlichen Ranking von „Time Out“ auf. Im letzten Jahr noch mit der Gertrude Street auf Platz zwei, klettert die australische Metropole mit der High Street in diesem Jahr sogar ganz nach oben. Seine ganz besondere Coolness verdankt die Straße ihren außergewöhnlichen und authentischen Bars, Clubs, Vintage-Läden, Cafés und lokalen Restaurants.