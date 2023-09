Von Alaska bis Finnland Polarlichter – an diesen Orten sind sie besonders gut zu sehen

Kanada

Die Wildnis von Kanada zieht jedes Jahr in der Polarlichter-Saison Touristen an. Die Gegend um die Hauptstadt der kanadischen Nordwest-Territorien, Yellowknife, ist ein guter Ausgangspunkt. Yellowknife behauptet von sich, „der beste Ort der Welt zu sein, um das Polarlicht, auch bekannt als Nordlicht, zu sehen“. In Yellowknife sollen laut eigenen Angaben an 240 Tagen im Jahr die Polarlichter zu sehen sein.