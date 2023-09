Reisetipps Wo Polarlichter besonders gut zu sehen sind

So empfehlen Wissenschaftler der Universität Alaska von Fairbanks den Zeitraum zwischen Ende Februar bis Anfang April als die beste Zeit, um Polarlichter in Alaska zu beobachten. Der Grund: Es gebe eine recht starke (aber schlecht erforschte) Tendenz, dass die Polarlichtaktivität zur Tagundnachtgleiche stärker ist als zur Sonnenwende. Dieser „Russell-McPherron-Effekt“ bedeute, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, Polarlichter über dem Inneren Alaskas zu sehen, zur Tagundnachtgleiche etwa doppelt so hoch sei wie zur Sonnenwende. Zudem ist das Wetter im Frühling besser als im Herbst. Die Polarlichter-Saison in Alaska beginnt schon im August, in Europa im September.