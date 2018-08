Kann man im Fall eines Flugbegleiterstreiks Schadensersatz verlangen?

Eine Entschädigung in Form von Geld zu bekommen ist allerdings nicht gerade leicht. Bei einer Verspätung um mehr als drei Stunden, steht Passagieren zwar grundsätzlich eine Entschädigung zwischen 250 und 600 Euro zu, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. So dürfen etwa keine "außergewöhnlichen" Umstände daran Schuld sein, wobei Streiks zu dieser Kategorie gezählt werden. So ist eine Entschädigung bei einem Streik nur dann möglich, wenn die Airline nicht alles versucht hat, um den Fluggast trotz der "außergewöhnlichen" Umstände an sein Ziel zu bringen. Wenn man diese Vernachlässigung dann noch vor Gericht beweisen kann, hat man gute Chancen auf Schadenersatz.

