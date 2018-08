Phoenix Reisen fährt mit neuen Schiffen

Der Veranstalter Phoenix Reisen hat für die Saison 2019 zwei Flussreise-Kataloge vorgestellt. Auf dem Rhein zum Beispiel wird im Sommer des kommenden Jahres die "Anna Katharia" unterwegs sein, auf der Donau die noch im Bau befindliche "Adora".

Ab März 2019 stößt die "A-Silver" zur Phoenix-Flotte und wird dann ebenfalls auf der Donau fahren, wie der Veranstalter in Bonn mitteilt. Zwei neue Nilschiffe auf der Route zwischen Kairo und Assuan sind die "Royal Vision" und die "Crown Vision": Die Schiffe wurden umgebaut und neu konzipiert. An Kroatiens Küste fährt 2019 der Neubau "MY Princess".