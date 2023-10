Besondere Orte in den USA Philadelphia – Stadt der Unabhängigkeit

Auch deutsche Geschichte findet man im historischen Distrikt fast überall. Die erste deutsche Siedlung „Germantown“ in Amerika geht auf das Jahr 1683 zurück: Philadelphia besaß danach die größte deutsche Bevölkerung in der Neuen Welt. Viele siedelten sich im Westen von Philadelphia an, was als „Pennsylvania Deutsch“ bezeichnet werde, erklärt Mark McGuigan. Wir treffen den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvania auf unserem Rundgang. Draußen hat man an dem alten zweistöckigen Townhouse aus Backstein eine Plakette angebracht. Da steht es schwarz auf weiß: 1764 wurde hier die „German Society of Pennsylvania“ gegründet. Drinnen wird deutlich, welch reichhaltige Spuren die deutschsprachige Kultur hinterlassen hat: Ölgemälde, Skulpturen, Tanzsaal, Bierkeller, Ankündigungen für Vorträge und Konzertveranstaltungen – vor allem aber ein atemberaubender Bibliothekssaal aus Holz mit 70.000 deutschsprachigen Werken. Ursprünglich sei die Deutsche Gesellschaft eine Immigranten- Hilfsorganisation für verschiedene auch religiöse Gruppen gewesen. „Die Leute nannten Pennsylvania nicht zufällig das neue Deutschland“, sagt McGuigan. Ein Zufluchtsort für Pietisten, Wiedertäufer, Mennoniten und andere christliche Glaubensgemeinschaften, die in Deutschland und Europa verfolgt wurden. Heute sind es vor allem Expats, die nach Philadelphia kämen, für ein paar Jahre in der Stadt blieben.