Frankreich Paris mon amour

Aber selbst rund um diesen noblen Platz ist die Atmosphäre in den Cafés gemütlich geblieben, wenn auch nicht so nostalgisch wie in den „namenlosen“ Bistros auf dem Weg ins Herz des alten Judenviertels von Paris. Dort sind die meisten Geschäfte und Imbiss-Stationen wo und was sie immer waren: Sacha Finkel­sztetajn mit seinen koscheren Köstlichkeiten, L‘As mit den besten Falafel westlich von Tel Aviv, Chir Hadach mit den Büchern in Hebräisch und Jiddisch. Aber auch hier, wie in so vielen jüdischen Einrichtungen in Europa, hat die Angst vor antisemitischen Übergriffen zugenommen.