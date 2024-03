Papua-Neuguinea Eine Reise hinter den Horizont

Goroka, an der Grenze zwischen Zivilisation und Steinzeit, ist ein beliebter Ausgangspunkt für eines der letzten Abenteuer der Welt. Langsam rumpelt der Geländewagen über einen lückenhaft asphaltierten Pfad durch dichten Urwald, den Wolken immer näher, bis ins Dorf der Asaro, sieben Familien, zusammen 70 Einwohner. Ein sonnendurchglühter Platz im Zentrum der Siedlung. Ein älterer Mann, den Körper weiß geschlämmt, auf dem Kopf eine Maske aus Lehm, führt ein Kind an der Hand, das in ähnlichem Outfit daherkommt. Der Alte bringt dem Jungen bei, wie sich Feuer durch das Reiben eines Stöckchens entzünden lässt. Grauweißer Rauch steigt auf. Dann treten immer mehr „Schlamm-Menschen“ auf, Messer und Knüppel schwingend. So sollen der Überlieferung zufolge die Männer dieses Stammes einst verfeindete Nachbarn erschreckt und in die Flucht getrieben haben.