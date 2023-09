Auf den Spuren von Tolkien Hobbits auf der High Street

Der Pub „The Eagle and Child“ – von ihnen liebevoll „The Bird and the Baby“ genannt – an der St. Giles Street war die Lieblingskneipe der „Inklings“, einer Gruppe von Autoren um Tolkien. Seit Beginn der Pandemie ist der Pub geschlossen, nun steht die Neueröffnung bevor. „Höchste Zeit“, so Walters. „Die Menschen kommen aus der ganzen Welt, um Bier zu trinken, wo die Inklings ihres tranken.“ Im „The Lamb and Flag“, einem weiteren Lieblingstreff der Literaten, ist es derweil voller denn je. 1937 erschien der „Hobbit“, der sich mehr als 100 Millionen Mal verkaufen sollte, 1945 wurde Tolkien Professor für Englische Sprache und Literatur am ehrwürdigen Merton College.