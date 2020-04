Bis zum 14. Juni 2020 : Verlängerte Reisewarnung - Was Sie jetzt wissen müssen

Verlängerte Reisewarnung - Was Sie jetzt wissen müssen

Aufgrund der Reisewarnung gibt es weiterhin Stillstand an den Flughäfen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Hannover Kein Kanaren-Urlaub im Mai, kein Tirol Anfang Juni: Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung gilt nun bis zum 14. Juni. Wer in den kommenden Wochen los wollte, hat jetzt immerhin Rechtssicherheit. Wir haben wichtige Informationen für Sie zusammengestellt.

Die Verlängerung der weltweiten Reisewarnung macht Urlaub im Ausland in den kommenden Wochen praktisch unmöglich. „Urlauber haben jetzt bis 14. Juni weitgehend Rechtssicherheit“, sagt der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Doch was bedeutet das im Einzelnen für Urlaubspläne, die nicht mehr in Erfüllung gehen können?