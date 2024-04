Hintergrund Wie viel Trinkgeld im Ausland üblich ist

Kenia: In Kenia verfährt man in Sachen Trinkgeld völlig unterschiedlich: In kenianischen Restaurants etwa ist ein Trinkgeld in Höhe von zehn Prozent üblich, in Taxis wird kein Trinkgeld entrichtet, weil der Fixbetrag vorher fest ausgehandelt wird, im Hotel wird der „Tip“ einfach in einen Topf vorne am Tresen geworfen. Wo allerdings viel Wert auf ein gutes Trinkgeld gelegt wird: bei den Safaris. Kenia hat besonders viele Safari-Touristen und hierbei sollten Sie 500-1000 kenianische Schilling an den Guide abgeben. 1000 Schilling entsprechen in etwa acht Euro.