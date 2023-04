Neue Studie Wofür Fluggäste die Airline wechseln – abseits vom Preis

Kearney empfiehlt Filmstudios daher, Inhalte direkt an Fluggesellschaften zu lizenzieren. Streaming-Anbieter könnten den Fluggästen Zugang zu ihren Plattformen für die gesamte Dauer der Reise anbieten und so neue Abonnenten gewinnen. Denkbar seien auch neue Partnerschaften für die Airlines. Es könnten Investitionen in Breitbanddienste während des Fluges fließen, die wiederum durch Werbeeinnahmen von Streamingdienst-Partnern finanziert werden. „Gehen die Airlines solche kommerziellen Partnerschaften ein, verbessern sie nicht nur das Kundenerlebnis an Bord, sondern sie können auch für sie relevante Inhalts- und Werbedaten sammeln“, sagt Bensel.