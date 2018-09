Streik am Freitag: Ryanair sagt weitere 45 Flüge

Frankfurt/Dublin Rund 150 Flüge sollten am Freitag in Europa wegen des Streiks bei Ryanair ausfallen. Jetzt hat sich die Zahl erhöht - besonders Deutschland ist betroffen.

Der Billigflieger Ryanair hat nur wenige weitere Flüge für diesen Freitag abgesagt. Wegen der zusätzlichen Teilnahme der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) an einem europäischen Streik sollen weitere 35 bis 45 Flüge von und nach Deutschland ausfallen, sagt Marketing-Chef Kenny Jacobs am Donnerstag in Dublin. Das wären nur rund 10 Prozent des geplanten Programms. Wegen der angekündigten Streiks in anderen europäischen Ländern hatte Ryanair schon 150 von 2400 Europaflügen abgesagt.