Ryanair-Streik: Mehrere Flugausfälle in Weeze und Düsseldorf

Streik bei Ryanair - mehrere Ausfälle an Flughäfen in NRW

Düsseldorf/Weeze An den Flughäfen Weeze und Düsseldorf hat in der Nacht zum Freitag wieder ein Streik beim Billigflieger Ryanair begonnen. Zehn Flüge aus Weeze wurden bereits gestrichen. Weitere Ausfälle sind möglich.

Am Flughafen Weeze seien am Freitag zunächst zehn von 17 Verbindungen gestrichen worden, sagte ein Sprecher am Morgen. Betroffen seien Maschinen von und nach Spanien (Girona, Alicante, Palma de Mallorca), Portugal (Faro), Marokko (Rabat), Italien (Bari, Bergamo und Ancona). Am Flughafen Düsseldorf wurde nach Angaben eines Sprechers ein Hin- und Rückflug nach Alicante gestrichen.