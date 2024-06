„Time Out“-Ranking In diesen Städten in Europa gibt es das beste Essen

In der Hauptstadt von Andalusien können Urlauber ganz wunderbar Tapas essen gehen. Normalerweise geht man von Bar zu Bar und isst mal hier ein bisschen, mal dort ein bisschen. Man probiert sich durch, die Portionen werden geteilt, wenn man zu mehreren unterwegs ist. Einen eigenen Teller hat man meist nicht. Was man laut Umfrage in Sevilla unbedingt probieren sollte, ist das „Serranito“, ein kleines Sandwich mit Serranoschinken, grünem Pfeffer und Tomate. Übrigens: In Spanien wird das Abendessen nicht vor 21 Uhr eingeläutet (und das ist schon früh).