Neues Gesetz Hohe Strafen – New York sagt Airbnb den Kampf an

Legal oder illegal – angesichts der Fülle an Gesetzen in ihrer Stadt hätten New Yorker diese Frage in der Vergangenheit wahrscheinlich mit einem Schulterzucken quittiert. Doch das kann Vermieter und Vermittler wie Airbnb jetzt teuer zu stehen kommen: Verstöße gegen die strengen Vorschriften werden mit bis 5.000 Dollar je Vermietung geahndet. Für die Durchsetzung des „Local Law 18“ hat New York eine eigene Behörde geschaffen. Anbieter von Vermietungen unter 29 Tagen müssen sich beim „Office of Special Enforcement“ (OSE) des Bürgermeisters registrieren.