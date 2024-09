LH438 auf dem Weg nach Dallas Lufthansa-Maschine kehrt wegen Druckabfall in Kabine um

Wegen eines unerwarteten Druckabfalls ist eine Lufthansa-Maschine mit 217 Passagieren an Bord am Vormittag an den Flughafen Frankfurt zurückgekehrt. Die Maschine mit der Flugnummer LH438 sei auf dem Weg von Frankfurt nach Dallas Fort Worth in den USA gewesen, teilte ein Lufthansa-Sprecher auf Anfrage mit. „Nach jetzigem Kenntnisstand gab es während des Fluges nördlich von Dublin technische Probleme im Zusammenhang mit dem Luftdruck in der Kabine.“ Die Cockpit-Crew habe sich deshalb entschieden, aus Sicherheitsgründen und wie es in einem solchen Fall üblich sei, auf eine Höhe von 10.000 Fuß (umgerechnet 3048 Meter) zu sinken.