Kletter-Tipp 4: Bronxrock in Köln

In Köln befindet sich mit Bronxrock eine der größten Kletterhallen in NRW. Den Kletterern wird eine Fläche von 2320 Quadratmetern geboten, die in verschiedene Nutzungsbereiche aufgeteilt ist. Die höchste Wand in der Kletterhalle liegt bei 16,50 Metern.