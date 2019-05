Mobilität der Zukunft? : Das Milliardengeschäft mit den Drohnen

Düsseldorf Die Deutsche Telekom will mit der Flugsicherung Flugtaxis und andere Drohnen per Mobilfunk kontrollieren. Der Flughafen Düsseldorf prüft bereits Partner für einen möglichen Start von Flugtaxis. Selbst die Grünen sind aufgeschlossen.

Konkret soll ein Mobilfunkmodem in die Drohnen eingebaut werden, das Steuerungsbefehle entgegennehmen soll. „So wird es endlich möglich, das volle Potenzial professionell genutzter Drohnen ausschöpfen zu können“, sagte Tim Höttges, Vorstandschef der Telekom. „Wir wollen Drohnenflüge sicher in den Luftraum integrieren“, ergänzt Klaus-Dieter Scheurle, Leiter der DFS. Lob gibt es von Thomas Jarzombek (CDU), Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung: „Das ist sinnvoll, um die Chancen autonom fliegender Gefährte auszuschöpfen.“

Am spannendsten sind die Pläne, Menschen per autonom fliegenden Lufttaxis zu transportieren. 2025 könnten die ersten Flugtaxis in den ersten deutschen Städten abheben, prognostiziert die Unternehmensberatung Horvath&Partners. Weltweit seien dann schon 3000 Passagierdrohnen im Einsatz, schätzt die Beratungsfirma Roland Berger, im Jahr 2040 bereits 53.000. Auf Dauer geht es also um Umsätze in Höhe vieler Milliarden Euro. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) ist begeistert: „Die Nutzung des Luftraums eröffnet uns Optionen für neue Mobilitätsangebote.“