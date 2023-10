„Time Out“-Ranking Die zehn coolsten Stadtviertel der Welt

Die Atmosphäre, die in einem Stadtteil herrscht, macht ebendiesen aus. Das Essen, die Kultur und die Gemeinschaft können ein Viertel besonders lebenswert machen, oder darüber hinaus sogar besonders cool. Faktoren wie die Möglichkeiten für soziale Unternehmungen, Zugang zu Frei- und Grünflächen, Parks, lebendige Straßen, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten spielen dabei eine große Rolle. Sie alle hat das britische Magazin „Time Out“ in den unterschiedlichsten Stadtteilen dieser Erde bewertet und so die coolsten Viertel der Welt 2023 ermittelt.