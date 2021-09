Weihnachtsmarkt in der Kempener Altstadt

Der Kempener Weihnachtsmarkt lebt von der Atmosphäre der Kempener Altstadt. Er findet an allen vier Adventswochenenden jeweils samstags und sonntags statt. Händler bieten an mehr als 200 Ständen, die in der gesamten Altstadt - eine große Fußgängerzone – aufgebaut werden, ihre Waren an. Dabei achtet der Kempener Werbering darauf, dass vor allem Adventsschmuck oder Weihnachtliches angeboten wird. Das Besondere: Der Markt der Sterne, so der Titel des Weihnachtsmarktes seit einigen Jahren, findet nur an den Wochenenden statt. In der Woche sind Buden geschlossen, die Stände größtenteils abgebaut. Auf dem Buttermarkt, dem zentralen Platz in der Altstadt, sorgt eine weihnachtlich geschmückte Budenstadt für besonderes Flair. Auch sie ist nur am Wochenende geöffnet.