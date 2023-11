Beeindruckende Architektur Die spektakulärsten Museen der Welt

Solomon R. Guggenheim Museum (New York, USA)

Das Solomon R. Guggenheim Museum in New York wurde 1959 eröffnet und ist das älteste der Guggenheim Museen. Das Haus zählt zu den berühmtesten Bauwerken der Welt. Architektonisches Highlight des Gebäudes ist die Spiralkonstruktion, die aus dem Straßenbild New Yorks emporragt. Im Inneren fasst diese Konstruktion eine 400 Meter lange Rampe, die sich spiralförmig bis in den vierten Stock hinauf zieht.