Klimaneutral reisen 10 Tipps für nachhaltigen Urlaub

7. Locals unterstützen

Reisende sollten darauf achten, dass ihr Geld am Urlaubsort in die Taschen der lokalen Community fließt und nicht in die von ausländischen Investoren und internationalen Unternehmen. Das gilt sowohl für die Unterkunft, als auch für lokale Programme und Unterhaltungsangebote. Zudem sollten Touristen ihre Souvenirs in kleinen Geschäften shoppen, in einheimischen Restaurants speisen, Trinkgeld geben und regionale wie landestypische Spezialitäten probieren. So unterstützt man nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern taucht auch tiefer in die Kultur des Reiselandes ein.