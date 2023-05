Österreich Nachhaltige Ferien in den Bergen

Das Mieminger Plateau ist wie für den Familienurlaub gemacht. „Wir haben hier das Landschaftsschutzgebiet Larch­wiesen direkt vor der Nase“, wirbt René Föger. Die Region rund um das Hotel eignet sich also hervorragend für Aktivitäten in der Natur. Während sich die Erwachsenen mit Hotelmitarbeiter Andi beim Wald­yoga entspannen oder eine Tour auf E-Mountainbikes unternehmen, erkunden die Kinder mit Betreuerin Annemarie den Lärchenwald. Auf ihrer Wanderung sammeln Paul, Jacob, Kilian und Mimi mit ihr zusammen Blätter, Äste und Lärchenzapfen und sind erstaunt, was die Natur am Wegesrand hergibt. Auf einer Lichtung packt Annemarie ein Fernglas aus. „Schaut mal, dort drüben, da ist eine Höhle eines Spechts“, sagt sie und deutet auf einen Baumstamm. Und nur wenige Augenblicke später reckt der Vogel seinen Schnabel aus dem Astloch und die Kinder staunen.