Seit über 30 Jahren An diesem Flughafen ist noch kein Koffer verloren gegangen

Ob es an japanischer Gründlichkeit oder einfach nur an besonders guter Organisation liegt, ist nicht bekannt. Aber am Kansai International Airport (KIX) in Izumisano ist in 30 Jahren Flugverkehr noch kein Koffer verloren gegangen. Und das bei 20-30 Millionen Passagieren im Jahr. In einer Presseerklärung teilte der Betreiber Anfang Mai mit, dass es seit September 1994 zu keinem einzigen Verlustfall gekommen ist. Gleichzeitig wurde Kansai vom britischen Ranking-Portal „Skytrax“ als Flughafen mit der besten Gepäckabfertigung der Welt ausgezeichnet.