Die beste Reisezeit für Myanmar: Inle-See

Der Inle See ist ein großer See mitten in Myanmar, umgeben von einem beeindruckenden Bergpanorama. 70.000 Menschen leben auf dem See, bauen Gemüse auf schwimmenden Gärten an und leben von der Fischerei. Das beste Klima herrscht zwischen Oktober und Februar. Tagsüber ist es sonnig und warm, abends wird es kühl. Vergessen Sie nicht, eine Jacke einzupacken – die nächtlichen Temperaturen schwanken um 17 Grad Celsius.