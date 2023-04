Nordirland Museum für einen Mythos

Gemeinsam mit dem bereits ein Jahr zuvor in die Dienste der White Star Reederei getretenen, baugleichen Schwesterschiff RMS Olympic war die Titanic ein Meisterwerk damaligen Schiffbaus, gleichsam der Stolz nicht nur seiner Betreiber, sondern auch eindrucksvolles Beispiel für die phänomenale Leistungsfähigkeit der nordirischen Werftindustrie und Dokument des damals führenden Wirtschaftsstandortes Belfast. Die Werft Harland & Wolff produzierte im Laufe ihrer Schaffenszeit nicht weniger als rekordverdächtige 1727 Schiffe, war zeitweise Arbeitgeber für gut 40.000 Beschäftigte. Das Geheimnis des Erfolgs lag insbesondere darin, dass so ziemlich alles, was für den Bau der Wasserfahrzeuge vonnöten war, vor Ort hergestellt wurde, vom Tau über jegliche Armaturen bis hin zum Schreibtisch für den Kapitän. Vor der Übergabe an die Reederei hatten die Schiffe lediglich Nummern: die Titanic entstand als Nummer 401 in einem eigens errichteten, gewaltigen Hellinggerüst, einer gut 70 Meter hohen Stahlkonstruktion. Dieser monumentale Anblick mit einem hochaufragenden, stählernen Bug war Ausgangspunkt bei der Gestaltung des Museums, dessen Planung erste Formen annahm, nachdem das Wrack des havarierten Schiffes in der Tiefe des Atlantiks entdeckt worden war. Hollywood schließlich brachte das Ganze erst richtig in Fahrt, auch wenn so manches Detail der mit Oscars überhäuften Verfilmung nicht den tatsächlichen Begebenheiten entsprach.