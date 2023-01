Sambia Wildnis auf Augenhöhe

Der Kafue-Nationalpark, etwa vier Autostunden westlich von der Hauptstadt Lusaka, ist ein riesiges Wildnisgebiet aus Miombo-Waldsavanne, wild mäandernden Flüssen, Sümpfen und Auenlandschaften. Auch hier können Touristen Safaris zu Fuß unternehmen. Erst im Sommer wurde der Park für 20 Jahre unter das Management von African Parks gestellt. Die grenzüberschreitende Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Südafrika arbeitet bereits in zwei weiteren Schutzgebieten Sambias und elf anderen Ländern Afrikas. Sie bekämpft die Wilderei und hat dort ausgerottete Arten wieder eingeführt. „Kein anderes Schutzgebiet in Sambia hat eine so große Bandbreite an Arten“, sagt Kachama Banda. Die Ökologin beobachtet im Sumpfland der Busanga-Ebene im Norden von Kafue gerade eine riesige Herde Antilopen, die am Rande eines von Vögeln und Flusspferden belagerten Wasserlochs grasen. Im späten Abendlicht ist das Grasland von hunderten Tieren fuchsrot getupft. Rote ­Letschwen sind hier die Hauptbeutetiere der berühmten Löwen von Busanga, Kachamas Studienobjekt. „Es gibt kaum einen Ort, wo man ihr Verhalten besser beobachten kann, als hier“, sagt die Artenschützerin.