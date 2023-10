Portugal Mit der Seilbahn ins Urlaubsparadies

Info

Anreise Madeira wird von zahlreichen Airlines angeflogen. Bis nach Fajã dos Padres braucht man mit dem Auto vom Flughafen etwa eine gute halbe Stunde. Über die Autobahn in südlicher Richtung fahren bis zur Ausfahrt Nr. 3 in Quinta Grande. Dann die nächste Straße rechts und gleich wieder links abbiegen und den Schildern „Fajã dos Padres“ bis zum Parkplatz an der Bergstation der Seilbahn folgen.

Die Seilbahn ist von 10 bis 19 Uhr in Betrieb. Außerhalb der Sommersaison von 11 bis 18 Uhr. Für Tagesbesucher kostet die Fahrt hin- und zurück zehn Euro. Für Ferienhausbewohner ist die Seilbahn kostenlos.

Bootstransfer ab Funchal kostet 15 Euro. Anmeldung erforderlich.

Unterkunft Es stehen acht Ferienhäuser zur Auswahl. In der Hochsaison ist rechtzeitige Anmeldung erforderlich unter

info@fajadospadres.com

www.fajadospadres.com

Ausflüge Am flexibelsten ist man auf Madeira mit einem Mietwagen. Die Insel ist auch gut mit Linienbussen erschlossen. Fahrplan bei der Touristeninformation in Funchal erhältlich. Etwa 1000 Meter entfernt vom Parkplatz Fajã do Padres befindet sich eine Busstation. Von dort verkehren Busse auch nach Funchal.

Veranstalter Wanderreisen auf Madeira veranstalten unter anderem Wikinger Reisen.

www.wikinger-reisen.de

Allgemeine Informationen

Portugal ­Tourismusinformation

Aicep Portugal Global

Zimmerstraße 56,

10117 Berlin

Telefon 030 2541060

www.visitportugal.com