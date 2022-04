Rom im Frühling : Ewige Stadt, ewige Liebe

Hier trifft sich nach Corona wieder die Welt: Die Spanische Treppe und dahinter die Kirche Trinitá dei Monti. Foto: Bernd Schiller

Rom Rom bietet die großen Bühnen der Kultur und der klassischen Stätten, das dolce far niente auf einer Piazza, die grünen Oasen, Goethes Café und das wunderbare Chaos zwischen Spanischer Treppe, Jüdischem Viertel und Trastevere.

Geruhsamer Auftakt oberhalb der Spanischen Treppe: Der Ober im teuren Lokal vor Santisssima Trinità dei Monti, der sogenannten Franzosenkirche, flirtet mit der blonden Signora aus Deutschland wie einst Marcello Mastroianni mit Sophia Loren. Der Signor, was bleibt ihm übrig, macht gute Miene zum altbekannten Spiel, genießt den Blick aufs Portal des Gotteshauses und auf das legendäre Hotel Hassler, hat ansonsten aber wenig zu sagen und umso mehr zu zahlen.

Am Abend, auf der anderen Seite des Tibers: Arien zu Ossobuco oder Saltimbocca alla romana. Der Kellner im „Sabatini“ von Trastevere, mindestens seit 40 Jahren im Dienst, macht sich einen Spaß daraus, die wunderbaren und völlig überteuerten Tradtionsgerichte singend zu servieren. Und direkt vor den Markisen des Lokals, auf der Piazza Santa Maria, zeigt ein Feuerschlucker seine heißen Künste, ein anderer junger Mann lässt – nicht nur zur Freude der Bambini – die größten Seifenblasen der Welt in den Abendhimmel steigen.

Info Rom Anreise Eurowings-Direktflüge ab Düsseldorf Ideale Reisezeit März bis Mai; Ostern und Pfingsten aber ist die Stadt meistens voll. Pauschal oder individuell Für Rom-Anfänger empfiehlt sich ein Pauschalprogramm, zum Beispiel von Studiosus oder SKR. Beim zweiten und dritten Besuch lässt sich die Stadt auch gut auf eigene Faust erleben. Nützlich: der Roma-Pass, der viele Türen zu günstigen Preisen öffnet,

www.romapass.it. Infos www.turismoroma.it.

Die Piazza Navona gilt den Rom-Enthusiasten als schönster Platz der Stadt. Beglückende Stunden lassen sich damit verbringen, die Details des Vierströme-Brunnens zu studieren, ein Meisterwerk des Hochbarocks von Gian Lorenzo Bernini, des wohl genialsten Künstlers im Rom des 17. Jahrhunderts. Oder man wandert von einem Schnellzeichner zum anderen und staunt über die Porträts von Touristen oder Karikaturen aus der Weltpolitik, die da in zehn bis 15 Minuten entstehen.

Drei Impressionen, drei von vielen Augenblicken. Momentaufnahmen, die doch typisch sind für die unendlichen Möglichkeiten, sich dieser Stadt zu nähern. Man mag Plätze „sammeln“, solche, auf denen das Leben tobt wie auf der Piazza Minerva, wo sich afrikanische Jungpriester gerade vor dem Elefantenbrunnen fotografieren, andere, durch Zufall entdeckt, auf denen sich ein paar alte Herren aus der Nachbarschaft wundern, dass sie plötzlich Besuch beim Kartenspiel bekommen. Angekommen in der Ewigen Stadt? Darauf einen Caffé, natürlich in einer Bar, natürlich im Stehen. Dabei den Barista bewundern, wie er die Bohnen mahlt, das Pulver durch die laut zischende Maschine jagt und dann

exakt 25 Milliliter in Tässchen abfüllt, die auch als Fingerhüte geeignet wären. Kaffeekultur in Rom, so oder auch ganz nobel und mit literarischer Nostalgie: im Antico Caffé Greco an der Via Condotti etwa, wo auch schon Goethe eine Pause machte.

Die Schnellzeichner auf der Piazza Navona zeichnen innerhalb von 15 Minuten Porträts von Touristen. Foto: Bernd Schiller

Rom-Anfänger machen oft den Fehler, sich möglichst viel Sehenswertes in ihr Programm zu packen. Die Stadt aber wurde, wie jeder weiß, nicht an einem Tag erbaut. Und auch nach „ewig und drei Tagen“, einer Woche oder mehr wird man allenfalls „das Wichtigste“ gesehen haben, aber nicht unbedingt der Seele der Me­tropole nahe gekommen sein. Rom ist unerschöpflich, bietet Abwechslung und Überraschung für viele Reisen. Da macht es Sinn, sich jedes Mal auf ein anderes Viertel, ein anderes Abenteuer einzulassen.

Wir haben diesmal den Vatikan von der Liste gestrichen. Stattdessen schlendern wir am Vormittag erst durch eben diese Via Condotti, Luxus schnuppern, mehr als nur einen Hauch. Die üblichen Verdächtigen siedeln hier, neben dem berühmten Caffé, Tür an Tür: Bulgari, Armani, Louis Vuitton, Gucci und Prada. Danach, wunderschönes Kon­trastprogramm auf dem Wege zum anderen Tiber-Ufer, freuen wir uns in der Via del Portico d‘Ottavia, der schönsten Gasse im jahrhundertealten jüdischen Quartier, dass das „Ghetto“ rund um die Synagoge und die Piazza Mattei wieder lebt: koschere Metzger, Wein aus Israel, kleine Geschäfte für Menora-Leuchter. Und immer mehr angesagte Bars und Res­taurants.

Die „echte“ Bühne aber gehört ohnehin, in Rom wie in Venedig, in Florenz wie Neapel, den Einheimischen und ihren Plätzen: berühmte Treffpunkte wie die Piazza del Popolo oder die Piazza Venezia, Hunderte Plätze mehr in Vierteln, die kaum ein gedruckter Reiseführer nennt, auf denen gleichwohl von morgens bis in die Nacht hinein pralles Volkstheater gegeben wird. Und natürlich die Tavernen, Trattorie, Ristoranti und die Bars, in denen die Italiener in den Tag starten. Ganz leicht kommt man dort mit Römern und Rom-Gästen ins Gespräch.