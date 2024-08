Balearen Genuss-Radeln an Mallorcas Ostküste

Dritter Tag: Nach einem fantastischen Sonnenaufgang an der Küste in Portocolom führt die heutige Tour zum Landstädtchen Santanyi und zum botanischen Garten Botanicactus bei der Gemeinde Ses Salines. Gut 50 Kilometer sind zu bewältigen, doch dazu ist genügend Zeit. So geht es ohne Hast über asphaltierte Nebenstraßen durch das dünn besiedelte Hinterland der Ostküste, vorbei an Mandel-, Oliven- und Feigenbäumen, Zitronen- und Orangensträuchern. Ein Kiebitz sucht auf einem trockenen Acker nach Nahrung, ein Schwarzkelchen sitzt auf einem stacheligen Gebüsch, ein Stieglitz hält auf dem Zweig eines blühenden Apfelbaumes Ausschau. Santanyi bietet sich für eine längere Pause an, das Stadttor Murada erinnert an die einst ausgeprägte Befestigung der Stadt, die des öfteren von Piraten überfallen wurde. Santanyi ist bekannt für seinen goldgelben Sandstein, viele Gebäude wurden aus dem Material erbaut, auch über die Stadtgrenzen hinaus, wie beispielsweise die Kathedrale La Seu in Palma. Sehenswert ist auch der Botanicactus, der große Park beheimatet mehr als 1500 Kakteenarten und Sukkulenten – so mancher Besucher wird wohl an den Klimawandel und seine Folgen denken.