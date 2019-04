Pauschalreisen : Wollen junge Urlauber pauschal verreisen?

Die Pauschalreise hat ein angestaubtes Image. Besonders die Generation der Millennials will keinen vorgeplanten Urlaub eines Veranstalters mehr, heißt es oft. Doch stimmt das wirklich?

„Am Strand liegen kann ich, wenn ich alt bin.“ – „Massenabfertigung!“ – „In diesen Bunkern liegt man dann wie die Sardinen am Pool nebeneinander.“ Solche Sätze bekam Holidaycheck zu hören, als es junge Leute zum Ruf der Pauschalreise befragte. Das Portal wollte in Interviews herausfinden, ob die Generation der Millennials überhaupt noch für Pauschalurlaub zu gewinnen ist.

Es gibt jedoch Zahlen, die gegen die These sprechen, dass junge Leute dem Pauschalurlaub gegenüber abgeneigt sind. Nach Ergebnissen der FUR-Reiseanalyse liegt der Anteil von Pauschal- und Bausteinreisen bei den 14- bis 29-Jährigen bei 46 Prozent. Zwischen 30 und 69 Jahren sind es dagegen nur 42 Prozent, es gibt hier also eher eine Delle im Mittelbau. In der Altersgruppe ab 70 sind es wieder 46 Prozent.

Die Erklärung von Studienleiter Prof. Martin Lohmann: Junge Leute machen gerne Urlaub am Mittelmeer. „Und wer zum Beispiel günstig nach Griechenland will, landet beim Veranstalter.“ Der Erwachsene in den Dreißigern mit Kind fährt dagegen eher an die deutsche See oder in den Bayerischen Wald. Dafür braucht es kein Pauschalpaket. „Grundsätzlich gibt es bei den Jüngeren keine Abneigung gegen die Pauschalreise“, lautet das Fazit des Tourismusforschers.